Alessandro e Francesco da urlo Sono tra i ’maghi’ della fisica

CITTÀ DELLA PIEVE – Due liceali pievesi, Alessandro Macchioni e Francesco Papini, tra i primi venti studenti di Italia nelle gare nazionali di fisica. Trasferta di successo nei giorni scorsi a Senigallia per i rappresentanti dell’Istituto superiore ’Calvino’ di Città della Pieve. Alessandro Macchioni (5B) si è classificato quinto (primo degli ’argenti’ dopo i quattro ’ori’), guadagnando l’accesso alla scuola di preparazione nazionale per le gare europee di Hannover, e per quelle internazionali di Tokyo. Medaglia di bronzo invece per Francesco Papini (5B). Entrambi verranno inseriti nell’albo ministeriale delle eccellenze italiane della Fisica. L’Umbria, secondo il ’Calvino’, è stata rappresentata, nelle gare individuali, esclusivamente dai due studenti pievesi che avevano superato i rappresentanti di tutti gli altri istituti superiori della regione nelle eliminatorie . La dirigente Maria Luongo ha scritto di slancio: "E’ stata la più grande soddisfazione di sempre, grazie ai ragazzi e ai migliori docenti di matematica e fisica che il ’Calvino’ potesse desiderare… Davide ha sconfitto Golia!".