Alessandro Cesaretti priore della Porta San Donato

GUALDO TADINO - Alessandro Cesaretti è stato confermato priore della Porta San Donato col voto unanime dell’assemblea; ad affiancarlo alla guida della contrada giallo-bianca resta la priora Elisa Lucarelli; vice priore è Daniele Nati; tesoriere Marina Capoccia; segretaria Natascia Catani. Nei prossimi giorni verranno affidati altri incarichi nel direttivo. L’organico della Porta si completa con un comitato che segna un autentico record, perché è costituito da ben 71 componenti: il dato testimonia "una rinnovata volontà del popolo giallo bianco di contribuire alla crescita dell’associazione, in continuità, mixando identità, tradizione e novità per il prossimo triennio". Il confermatissimo priore Cesaretti ha indicato le linee guida fino al 2026, valorizzando il forte radicamento della sua identità storica e culturale: "San Donato – ha detto- è territorio, è proprietà di chi la abita e la ama, dobbiamo avere cura del nostro territorio e del nostro campanile"; ha aggiunto che la Porta è pronta a sostenere e valorizzare il senso di appartenenza, che è anche attaccamento alla città e alle sue tradizioni; ed è aperta anche alle novità. Tra gli impegni immediati per i giallo-bianchi c’è quello del cambiamento della sede, in locali individuati nella zona industriale sud, problema che comporterà un notevole sforzo organizzativo e generoso impegno da parte dei contradaioli. A.C.