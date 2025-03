Aldo Cazzullo riceve il Premio Oliviero Beha al Festival di editoria e giornalismo emergente

La città si prepara ad accogliere Aldo Cazzullo, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, che domani, al PalaSì!, dalle 17.30, sarà insignito del Premio Oliviero Beha nell’ambito della settima edizione del Festival di editoria e giornalismo emergente (Fege). Un riconoscimento che gli sarà consegnato da Germana Beha, in onore del padre Oliviero Beha, giornalista, scrittore e intellettuale noto per il suo spirito critico e la capacità di raccontare la realtà con lucidità e indipendenza.

Il Festival, in programma da oggi al 30, propone incontri con grandi firme, talk e dibattiti su temi d’attualità. Un evento voluto dal presidente Sauro Pellerucci per offrire ai giovani e alla comunità un’esperienza immersiva nel mondo del giornalismo. Prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado per dare ai ragazzi strumenti di comprensione critica del mondo dell’informazione e della comunicazione. "I giovani sono il nostro presente – sottolinea Pellerucci –, i protagonisti di un percorso di scoperta e riflessione sulla responsabilità della narrazione. Ho voluto fortemente che Fege aprisse le porte agli studenti, perché è fondamentale offrire loro strumenti concreti per comprendere al meglio il mondo della comunicazione e contrastare la disinformazione".

Il programma dedicato agli studenti prevede lectio magistralis e talk con giornalisti ed esperti del settore, come il presidente dell’Ordine dei giornalisti Umbria Mino Lorusso, l’inviata di Report Rosamaria Aquino o Massimo Giletti.