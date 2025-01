Albornoz, contratti prorogati. Resta lo stato di agitazione

SPOLETO – I 24 operatori culturali della Rocca Albornoz proseguiranno a lavorare almeno per altri tre mesi, ma permane lo stato di agitazione. La Filcams Cgil di Perugia esprime soddisfazione per la decisione della coop "L’orologio" di accettare la proroga tecnica, una scelta che l’amministrazione comunale di Spoleto, insieme al sindaco, si è prodigata a ottenere per garantire la continuità dei servizi di valorizzazione dei siti culturali del comune e la stabilità lavorativa della forza lavoro impiegata da almeno 20 anni.

"Dopo diversi giorni di attesa, che avevano lasciato le lavoratrici e i lavoratori, assieme alle loro famiglie, con il fiato sospeso a causa dell’incertezza riguardo alla loro continuità occupazionale, - scrive il sindacato - il Comune di Spoleto ha finalmente trovato una soluzione tampone. Con questa decisione, la stazione appaltante pubblica si è assunta la piena responsabilità, assicurando la continuità dei posti di lavoro in vista della prossima gara di appalto".

Nonostante l’esito positivo della negoziazione, la Filcams Cgil di Perugia, mantiene una posizione cauta e annuncia il permanere dello stato di agitazione. Questo è necessario per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in questo periodo di transizione ed emergenziale. Il sindacato vigilerà affinché vengano riconosciuti a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori i diritti normativi e retributivi che spettano loro in questo periodo transitorio e in vista della prossima gara di appalto.