Alberi abbattuti in viale Umbria. Barbetti: "Il Comune chiarisca"

FOLIGNO - Gli abbattimenti degli alberi in viale Umbria fanno discutere. La polemica, partita dai social, è rimbalzata in Consiglio comunale dove la consigliera Pd Rita Barbetti (foto) ha presentato un’interrogazione al sindaco Zuccarini e all’assessore competente. "Preso atto dei lavori eseguiti in viale Umbria – si legge nell’atto della consigliera Barbetti – e considerato l’abbattimento degli alberi presenti nel viale, le zone verdi e la presenza di singoli alberi sono estremamente opportuni e importanti per la qualità dell’aria e il decoro e la bellezza di una città". Barbetti cita "richieste di chiarimento dei residenti della zona" e interroga chiedendo se sia "previsto il reimpianto di nuovi alberi in viale Umbria? Eventualmente di quale tipologia ed entro quali tempi?".

"Stanno abbattendo piante sane in viale Umbria, non era necessario, non tutte e cinque", aveva scritto una cittadina sui social. Dal post si era innescato un dibattito sulla necessità dell’intervento. Era intervenuto anche il consigliere comunale Marco De Felicis (Lega): "Tre alberi stavano distruggendo la fogna e andavano tolti. Gli altri due erano instabili perché l’ancoraggio era stato ridotto a causa degli scavi per la fibra e la fognatura. Ne verranno piantati altri, una decina, saranno tigli e verranno piantumati in via Nazario Sauro; in viale Umbria stanno cercando di capire se è possibile piantarne qualcuno ma tra pubblica illuminazione e tubi vari, la situazione è complicata".