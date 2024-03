Al via “Primavera d’Essai“, il cinema che fa riflettere è al Méliès

Sboccia la primavera al cinema Méliès di via della Viola che da stasera al 30 maggio lancia la tradizionale rassegna “stagionale“ dedicata al cinema fuori moda con film anti-mainstream e anti.convenzionali. “Primavera D’Essai“ è un brand della CineGatti dei fratelli Mauro e Mirco Gatti, gestori della sala, che lascia spazio alle tante associazioni che gravitano attorno al cinema indipendente. E sarà Legambiente ad aprire la rassegna, con il film documentario “Food for profit“ di Paolo D’Ambrosi e Giulia Innocenzi stasera alle 21, domani alle 18.30 e alle 21. Al termine di tutte le proiezioni ci sarà un momento di confronto, a partire dalla proiezione di stasera, nella quale si parlerà del difficile lavoro d’inchiesta sul tema degli allevamenti intensivi. produzione industriale: maltrattamento degli animali, inquinamento, sfruttamento dei migranti e perdita di biodiversità. Per le numerose richieste ricevute, Food For Profit sarà proiettato anche domani in due orari, con momenti all’approfondimento sul benessere animale e della transizione alimentare.

Si prosegue il 4 e il 5 aprile con “Montagne di plastica” (nella foto) di Manuel Camia, testimonianza filmata di due anni di ricerca sulla contaminazione delle microplastiche nei ghiacciai mentre l’11 e il 12 aprile il film di animazione del maestro Hayao Miyazaki, “Nausicaä della Valle del Vento”, chiuderà la parte di rassegna dedicata all’ambiente.

Spazio quindi ad Amnesty International che il 10 aprile, presenterà il film “Green border” di Agniezka Holland, storie di migranti e tragedie sul confine polacco-bielorusso, durante l’ultima crisi umanitaria. La rassegna ospita anche due spettacoli di Produzioni Ciarfix: mercoledì 17 aprile “Varietà... fino all’ultimo rintocco” e giovedì 23 maggio “I Gatti in Trasferta... Ritorno a casa”, due spettacoli di danza e varietà diretti da Chiara Ciarfuglia. “Primavera D’Essai“ si concludere la rassegna curata da Omphalos, “CinePride“, con tre titoli di successo. Due sono del regista Andrew Haigh con il più recente “Estranei” e “Weekend”, finale il 30 maggio con “Barbie” di Greta Gerwig.