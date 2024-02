Al via domani il “Festival del tango“

SPOLETO - Spoleto capitale umbra del Tango. Al via domani l’edizione 2024 di Umbria Tango Festival. L’evento è promosso dall’associazione Officine Creative Orvietane ed è patrocinato da Camera di Commercio dell’Umbria, Comune di Spoleto e Regione Umbria. Milonghe e la danza popolare argentina saranno in programma domani e sabato al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Si parte domani con la ‘Milonga Sentimental’, il concerto del ‘cantor’ argentino Federico Pierro e lo show dei maestri ballerini Gioia Aballe e Simone Facchini. Sabato ci saranno lezioni a partire dalle 15 alle 18 al teatro Menotti, mentre dalle 20.30 è prevista ancora la serata con Federico Pierro. Prevista anche un’anteprima del Rojo Tango Show con Giioa Abbelle e Simone Facchini, Laia Barrera & Julian Vilardo, Sara Lupparelli & Byron Torres, che sarà messo in scena per la prima volta all’edizione estiva di Umbria Tango Festival a Castiglione del Lago dal 12 al 14 luglio. A Spoleto tangueri da tutta Italia.