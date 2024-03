Al Morlacchi Tutti i colori della stagione

La danza contemporanea e una commedia nera segnano le due nuove proposte della stagione del Morlacchi: giovedì alle 19.30 è di scena “Le sacre du printemps“ della compagnia Dewey Dell mentre sabato e domenica arriva “The City“ di Martin Crimp per la regia di Jacopo Gassmann.

Spettacolo vincitore del Premio Danza&Danza 2023 come ’Produzione italiana dell’anno“ e ultimo appuntamento della rassegna ’Perché non ballate?’, “Le sacre du printemps“ (foto sopra) è interpretato da Agata Castellucci, Teodora Castellucci, Alberto “Mix” Galluzzi, Dylan Guzowski, NastyDen, su coreografia di Teodora Castellucci: tra danza e performing arts, la ricerca coreografica della compagnia Dewey Dell si ispira alle immagini della storia dell’arte e dai comportamenti del regno animale e qui si confronta con “Le sacre du printemps“ di Igor Stravinskij, pietra miliare della letteratura musicale e infinita sorgente visiva. "In ogni metamorfosi e grande cambiamento dell’essere umano, la morte è sempre al fianco della vita, manifestandosi come rito di passaggio o di rivoluzione interiore", dicono gli artisti della compagnia che addentrandosi nella partitura musicale originale ritrova il cuore della narrazione nel sacrificio di una vita per far scaturire altra vita.

Si prosegue sabato alle 18 e domenica alle 17 con Jacopo Gassmann che si misurai con il testo del drammaturgo britannico Martin Crimp, nella traduzione di Alessandra Serra: “The City“ (foto sotto) è una commedia nera in equilibrio tra finzione e realtà, tra ricordi e memorie, con un cast formato da Lucrezia Guidone), Christian La Rosa, Olga Rossi e la giovanissima Lea Lucioli al suo debutto sul palcoscenico.

"Influenzato da Beckett, Pinter e Mamet, il teatro di Crimp – dice il regista – è caratterizzato da un’inquietudine e una crudeltà di fondo, spesso stemperate da una vena grottesca e surreale. The City ci parla di un mondo dove si può essere licenziati di punto in bianco e in cui le guerre, apparentemente lontane, possono irrompere improvvisamente tra noi, dentro di noi, come degli incubi in pieno giorno".

Sabato alle 11 si terrà un incontro di approfondimento con la dramaturg Linda Dalisi e alle 18 ci sono i laboratori creativi per bambini quando i genitori sono a teatro. I biglietti si possono prenotare allo 075 57542222.