Al Lyrick il premio ’Assisi Sport’. Filippo Cianelli atleta dell’anno. Riconoscimenti a Testa e Felici

È stata una grande festa dello sport quella andata in scena al Teatro comunale Lyrick di Santa Maria degli Angeli 27 dicembre per ‘Sportivi Eccellenti 2023’ e per il Primo ‘Premio Assisi Sport’. È Filippo Cianelli di Assisi Runners il Premio ’Assisi Sport 2023’ assegnato dai lettori: una storia di riscatto che ha fatto emozionare i presenti. Premi anche per Irma Testa (Federazione Pugilistica Italiana), Francesco Felici (finalista US Open tennis in carrozzina), Elena Schiattelli (campionessa d’Italia di Padel), Salvatore Puccio (ciclista del Team Ineos Granadiers), alla Sir Volley campione del mondo per club, con il presidente Gino Sirci, al gruppo sportivo dell’Istituto Serafico di Assisi; alla carriera a Franco Falcinelli, Roberto Cammarelle (FPI) e Orlando Ranucci (Unione Ciclistica Petrignano), Michele Iannucci (match analyst della nazionale di calcio della Romania) per il calcio. Premiati, inoltre, i gruppi sportivi degli Istituti Comprensivi Assisi 1, Assisi 2, Assisi 3 e Convitto Nazionale di Assisi e quello del Serafico. Prima dell’inizio della serata il toccante ricordo di Davide Piampiano, calciatore del Viole Calcio, e per il quale è stato osservato un minuto di raccoglimento. E ancora il collegamento con Mattia Proietti Gagliardoni, giovane promessa del ciclismo, sul palco gli interventi di Doriana Sannipola e Barbara Carli, toccante il racconto delle storie di vita Antonella Brunacci e Simone Albi, entrambi con lo sport hanno trovato un alleato speciale per i propri problemi di salute. Durante la manifestazione, l’esibizione del coro e dell’orchestra degli alunni di Petrignano.