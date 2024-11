Al lavoro "Ben 42 interventi nelle scuole . Oltre 122 milioni di euro di finanziamenti"

Trasparenza e monitoraggio: sono queste le due parole chiave alla base del nuovo portale realizzato dalla Provincia di Perugia per la consultazione degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una piattaforma digitale interattiva capace di offrire una panoramica completa e aggiornata sugli interventi in corso, che è online da ieri al link https://pnrr.provincia.perugia.it La presentazione è avvenuta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale ed è

stata curata dal direttore generale dell’ente, Adriano Bei, che ha sottolineato come questo progetto, realizzato nel rispetto del Regolamento UE 2021/241, rappresenti "un impegno concreto della Provincia verso una governance chiara e una rendicontazione precisa delle opere pubbliche". "Questa attività di trasparenza e monitoraggio permette, inoltre, una piena valorizzazione dell’impegno che la Provincia sta mettendo, in particolare nella ricostruzione post sisma 2016: l’Ente di Piazza Italia infatti, infatti, ha attivato e in buona parte concluso ben 42 interventi di adeguamento o costruzione di strutture scolastiche, per un totale di oltre 122 milioni di euro di finanziamenti. Anche riguardo agli interventi ex ordinanza commissariale 31/2021, l’amministrazione provinciale – cocnlude Bei - si sta fattivamente impegnando al fine di garantire il pieno rispetto delle scadenze del crono programma, con totale rispetto dei tempi indicati, anche se è ancora in attesa

dell’assegnazione da parte della Struttura Commissariale del necessario gruppo di supporto, assolutamente indispensabile per procedere all’attuazione dei suddetti lavori".