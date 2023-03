Al fianco degli anziani Persone più sole e in difficoltà Volontari Anteas mobilitati

Nel comprensorio eugubino sono presenti molte associazioni che s’impegnano in attività legate al sostegno di anziani o disabili. Tra queste c’è Anteas, che nei giorni scorsi ha comunicato il resoconto del 2022, anno in cui si è potuti tornare, con le dovute precauzioni, ad una più o meno ritrovata libertà. I chilometri percorsi dall’associazione sono più di 16.000 in totale nel corso dell’anno solare, con un totale di 110 persone trasportate di cui 15 con handicap, grazie anche all’impegno dei volontari che sono stati presenti per oltre 500 ore.

Le attività e i servizi proposti da Anteas non si limitano all’accompagnamento o spostamento di persone non autonome, ma si allargano anche alla semplice, ma mai scontata, compagnia di persone sole, risollevate da semplici azioni come una chiacchierata, una passeggiata o una partita a carte. Non solo, perché con l’alleggerimento della pandemia, l’associazione, che opera nel comprensorio eugubino-gualdese, è potuta tornare ad organizzare passeggiate e sedute di ginnastica insieme a “Gubbio Cammina”, a festeggiare gli ultracentenari presso la Basilica di Sant’Ubaldo e ad organizzare gite socio-culturali come quelle di Ascoli Piceno e Todi Collevalenza. Con un occhio di riguardo nei confronti degli anziani, Anteas ha proseguito alcuni progetti, come il progetto Volare (Volontariato – anziani – rete di eccellenza) in collaborazione con Anteas Nazionale con il quale sono stati organizzati insieme alla scuola Parentale di Villa Fassia due campi scuola, o come i due corsi di alfabetizzazione digitale che si sono svolti presso la Digipass Gubbio. Sono presenti anche progetti avviati da poco, come quello nominato “Invecchiamento attivo”, che consistono in incontri settimanali presso l’oratorio “Madre Teresa di Calcutta” della Parrocchia di Padule dove con l’assistenza di Due giovani psicologhe e di adeguati esercizi, gli anziani cercano di mantenere la memoria con lavoretti manuali o con la semplice compagnia. A breve partiranno anche incontri sulla democrazia, la legalità e il rispetto delle regole, che si svolgeranno presso l’Istituto comprensivo Casimiri di Gualdo Tadino.

L’associazione, conscia dell’ottimo operato svolto anche in condizioni, come quella pandemica, non ottimali, ringrazia tutte le persone che lo hanno reso possibile tramite volontariato.