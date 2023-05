Ai domiciliari ma si rende più volte irreperibile, in cella

I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno eseguito una ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip nei confronti di un 31enne di origini tunisine, residente a Perugia. L’uomo - gravato da precedenti penali - era sottoposto dallo scorso aprile all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito a una condanna per i reati di estorsione, rapina e ricettazione. L’aggravamento della misura cautelare si è reso necessario dopo che i carabinieri avevano appurato più volte l’irreperibilità dell’uomo all’indirizzo segnalato, documentando inoltre che proprio da aprile il tunisino aveva arbitrariamente deciso di spostare la sua residenza omettendo la segnalazione e rendendosi di fatto irreperibile. Inoltre l’uomo si era reso inottemperante agli obblighi a lui imposti non presentandosi alla polizia giudiziaria nei giorni e negli orari stabiliti. La Procura di Perugia ha chiesto e ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere. Dopo essere stato rintracciato, il tunisino è stato portato nel carcere di

Perugia-Capanne.