Agriumbria, la ’Filiera vincente’. Produttori, tecnici e allevatori rilanciano il settore della carne

Un convegno su "Bovini da carne, idee per tornare a vincere", nell’aula magna di Agraria dell’Università di Perugia, martedì 18 febbraio, dalle 10, farà da battistrada all’edizione numero 56 di Agriumbria (dal 28 al 30 marzo, a Umbriafiere di Bastia Umbra). L’incontro al DSA3, organizzato da Edagricole, in collaborazione con Umbriafiere, vuole essere una sessione di approfondimento dedicata a uno dei comparti strategici dell’agricoltura italiana, da sempre al centro di Agriumbria: pensato per offrire soluzioni e strategie per gestire al meglio le aziende agrozootecniche.

Ad inaugurare i lavori ci sarà Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere e sono previsti gli interventi di Biancamaria Torquati dell’Ateneo perugino - DSA3; Stefano Mengoli, presidente del Consorzio del Vitellone Bianco Appennino Centrale Igp; Massimiliano Ruggenenti, allevatore di Castel Goffredo e presidente del Consorzio Lombardo Produttori di Carne Bovina (Clpcb); Emiliano Lasagna, dell’Università di Perugia – DSA3; Salvatore Macrì, Regione Umbria, Direzione regionale Salute e welfare, Servizio prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare. Coordina Giorgio Setti di Edagricole.

"La filiera vincente" sarà poi il titolo-tema di Umbriafiere a marzo. "Ripartiamo dall’utilizzo della nuova area espositiva creata lo scorso anno, che ha visto un incremento significativo di 20.000 metri quadrati rispetto alle precedenti dimensioni – spiega il presidente Ansideri – La manifestazione continua a vivere un momento di grande interesse, tanto da non consentirci di poter soddisfare tutte le richieste che pervengono da numerosi potenziali espositori. In riferimento all’allevamento, ricordo che Agriumbria è il Polo nazionale delle carni italiane".

Maurizio Baglioni