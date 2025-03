Agriumbria apre i cancelli. Negli stand 450 espositori

È il giorno di Agriumbria, la mostra nazionale di agricoltura, zootecnia e alimentazione. Questa mattina, a Umbriafiere, alle, 9 aprono i cancelli dell’edizione numero 56 con tanti appuntamenti sino a domenica 30. Gli espositori sono 450 e molti sono i convegni e gli appuntamenti organizzati in collaborazione con le diverse sigle e associazioni di categoria, con centinaia di dimostrazioni e presentazioni. Alla cerimonia di inaugurazione, alle 12, interverrà Francesco, Ministro dell’Agricoltura. Presenti Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria; Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra e Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere. Fra i temi trattati in questa edizione, quello della carne, se ne mangia di meno, ma si punta alla qualità. È la tendenza che emerge dall’Osservatorio Agriumbria sul consumo delle carni. Nel 2024 gli italiani hanno consumato in media 79 kg di carne pro capite, in linea con il 2023 quando i consumi erano stati 78 chili, ma il calo progressivo, - 12% rispetto al 2010, seppur con dinamiche contrastanti tra categorie di carne. Il dato nuovo è che oggi il 23% della popolazione italiana si definisce flexitariana, ovvero coloro che riducono il consumo di carne senza tuttavia eliminarla: per le preoccupazioni per la salute (47%), l’impatto ambientale (33%) e i costi elevati (20%), con il prezzo della carne bovina aumentato del 18% in 2 anni. A crescere, invece - viene evidenziato -, è il mercato delle alternative vegetali, realtà che vale 490 milioni.

In questi giorni di grande afflusso, cambiamenti sono stati attuati per la viabilità. Transito veicolare interdetto in Via delle Nazioni, dall’intersezione con via dell’Artigianato all’intersezione con via Atene e via Hochberg, sino alle ore 23 di domenica 30 marzo. Soppressa l’area di sosta in Piazza Moncada. Inoltre l’area di sosta in largo America è riservata ai veicoli pesanti a servizio degli espositori ed allestitori, quella di piazza Armando Serlupini sarà per i veicoli a servizio degli invalidi, quella in via dell’Artigianato, ambo i lati, sarà per i mezzi a servizio degli espositori. Quest’anno Piazza Mazzini sarà la Porta di Agriumbria: il Comune ha previsto un servizio di navetta attiva nei tre giorni dalle 16 alle 18. Infine, domenica, alle 15, in concomitanza con la fiera, ci sarà il derby di Eccellenza Bastia 1924 – Angelana, con l’amministrazione bastiola che ha invitato i tifosi locali a raggiungere lo stadio con mezzi alternativi alla macchina.

Maurizio Baglioni