Aggressioni a medici e infermieri In un anno presentate 141 denunce

Cento aggressioni in più rispetto al 2021, quasi il doppio rispetto al 2020. Sono questi i dati delle aggressioni e degli atti di violenza sul lavoro nella sanità e assistenza sociale registrati in Umbria nel 2022. In particolari ci sono stati 141 casi (115 con aggressione verbale e 26 fisica) mentre sono stati 47 nel 2021 e 79 nel 2020. In 123 segnalazioni non si è registrato nessun danno, in 17 un danno lievemoderato e in un caso un danno severo. Oltre ai classici luoghi dell’emergenza, ora gli atti di violenza sono poi in crescita in area medica e nelle sale di attesa.

Ciò è quanto emerso ieri durante "Abbi cura di chi ti cura", incontro che si è svolto alla Sala dei Notari di Perugia. tema del dibattito le azioni messe in atto dalle Aziende sanitarie dell’Umbria per contrastare la violenza ai danni degli operatori sanitari e socio-sanitari, in crescita soprattutto dopo la pandemia, e gli impegni per il futuro oltre alla necessità di sensibilizzare la società civile anche grazie agli organi di informazione sono i temi toccati,

L’iniziativa organizzata dal Centro unico regionale di formazione in sanità, voluta dalla Regione e promossa in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che ricorre fra due giorni, ha lo scopo di promuovere e diffondere - è stato sottolineato - una cultura che si discosti da ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario, nonché sensibilizzare gli operatori stessi e i cittadini come il valore del "bene" salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sia un obiettivo comune da raggiungere anche per garantire il benessere della comunità. Un tema molto sentito tanto che l’iniziativa ha registrato 250 adesioni da parte di operatori di Usl Umbria 1 e 2, Azienda ospedaliera Perugia e di Terni. "Abbiamo voluto organizzare questo evento aperto oltre che ai sanitari, anche alle istituzioni e alla comunità - ha affermato l’assesore alla Sanità dell’Umbria, Luca Coletto - proprio per sensibilizzare gli operatori ma anche la popolazione, per avviare un confronto che porti a promuovere azioni di prevenzione di questi episodi".