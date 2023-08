Africa Unite a Castiglione C’è il reggae made in Italy

E’ il gruppo più longevo del reggae made in Italy e stasera arriva in Umbria con una tappa del suo “Perché Non è Fortuna Tour 2023“. C’è grande attesa alla Darsena per il concerto (alle 22, biglietto a 10 euro) degli Africa Unite (nella foto), storica band che da oltre quarant’anni, continua a portare sui palchi di tutta Italia il suo sound caratterizzato da ritmo in levare, reggae, dub e elettronica. Dopo “7 Secondi”, terzo singolo estratto dall’album “Non è Fortuna“ del 2022, gli Africa Unite proseguono con il loro “Perché Non è Fortuna Tour”: e stasera sul palco della Darsena presentano i brani dell’ultimo album e alcuni evergreen dello storico repertorio. Con una novità nella formazione che vede, dopo diversi anni, il ritorno della sezione fiati.

“Non è fortuna“, album pubblicato nel 2022 è la testimonianza dell’impegno e della coerenza di una band che in questi anni ha suonato e sudato sui palchi italiani e esteri, con costanza e tenacia, prodotto centinaia di brani ed è ancora in scena a presentare un nuovo tour. Nel 1981, immediatamente dopo la prematura scomparsa di Bob Marley, Bunna e Madaski formano gli Africa Unite, cominciando il percorso che oggi li ha portati a diventare il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy, con debutto discografico nel 1987, durante gli anni del fermento culturale e musicale.

Da allora non si sono mai fermati con una lunga carriera piena di successi e riconoscimenti. Nel 2022, per celebrare i 40+1 anni di attività, la band pubblica l’album Non è Fortuna anticipato dal singolo omonimo. “7 Secondi”, terzo singolo estratto dall’album, viene lanciato nella primavera 2023 e a maggio inizia il tour. Da luglio è anche disponibile la ristampa di Vibra, album del 2000, riproposto, a distanza di oltre 20 anni, in versione vinile.