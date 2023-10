"Affitti troppo alti, chiedete meno". L’idea del sindaco sul commercio

Frenare la morìa delle attività commerciali in centro affittando i locali dei negozi a cifre più basse. E’ la ricetta del sindaco Stefano Bandecchi che in un video social affronta così la questione, rivolgendosi direttamente ai proprietari dei locali e invitandoli ad abbassare le richieste.

"Vorrei trovare un modo per far capire ai proprietari dei negozi del centro che non possono continuare a chiedere le stesse cifre assurde per una città che oggi deve essere rilanciata – sottolinea Bandecchi –, capisco che avete fatto un investimento importante ma se voi continuate a chiedere gli affitti che state chiedendo, avrete il vostro negozio vuoto, perché Terni è una città che devee essere rilanciata e ognuno deve fare la propria parte. Capisco che mi sto rivolgendo alla parte più ricca dei ternani..."

"Ci sono negozi chiusi da mesi o da un anno – continua Bandecchi – per i quali state pagano Imu e tasse varie, quel negozio va affittato e in un momento come questo va trovato un compriomesso, come faccio io che affitto i miei negozi a cifre ridotte . Oggi i vostri negozi valgono il 35-40 per cento in meno di quello che valevano tre anni fa, quindi bisogna fare dei contratti intelligenti, in cui si dà la possibilità ad una’azienda di avere un avviamento e poi si torna a guadagnare".

"Il negozio chiuso è una rimessa - aggiunge il sindaco –, gli immobili purtroppo valgono meno ma dobbiamo rilanciare anche questo mercato. Le cose cambiano, bisogna sapersi adattare".

Ste.Cin.