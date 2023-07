Addio Walkiria comandante partigiana

Si è spenta a Roma, all’età di 99 anni, l’eugubina Walkiria Terradura, Comandante partigiana, Medaglia d’Argento al Valor Militare. "Non la dimenticheremo – ha dichiarato Gianfranco Pagliarulo , Presidente nazionale Anpi – Terremo vivi e attivi i valori di libertà e democrazia per cui ha speso la sua giovinezza con coraggio e altissimo senso di responsabilità. Walkiria è un simbolo importante del decisivo impegno delle donne nella Resistenza. Ciao comandante". "Salutiamo Walkiria Terradura come si saluta una donna che ha fatto la storia – ha sottolineato il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – come si saluta chi ha scelto di farla dalla parte giusta e di rischiare la vita nel nome della democrazia, dell’antifascismo, della libertà".