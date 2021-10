Perugia, 19 ottobre 2021 - “Addio alla storica chitarra di Franco Cerri, protagonista ad Umbria Jazz e Umbria Jazz Winter tra il 2011 e 2015”, così Umbria Jazz ricorda suk proprio sito on line il grande musicista, scomparso a 95 anni. “Ha suonato con quasi tutti i più grandi jazzisti italiani – si legge su UmbriaJazz.it - ed è stato alla testa di quartetti e quintetti propri, nei quali figurano anche talenti della scena italiana quali Gianluigi Trovesi e Tullio De Piscopo.

“Come musicista – continua Umbria Jazz - ha accompagnato Mina, Bruno Martino e Roberto Vecchioni, come attore lo troviamo con Renato Rascel in 'Tobia, candida spia' e accetta anche di fare pubblicità (i più, infatti, lo ricordano come l’uomo in ammollo per una nota marca di detersivi)”.

Già, perché Franco Cerri, per il quale ha espresso cordoglio anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini, era “l'uomo in ammollo” della pubblicita' tormentone di un detersivo che impazzo' sulla Rai tra gli anni '70 e '80, quello del "non esiste sporco impossibile".