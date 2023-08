Addio a monsignor Rolando Biancarelli a Gubbio: la Chiesa è in lutto

Lutto nella chiesa eugubina e diocesana. Nella serata di venerdì, nella sua abitazione di Fassia, è deceduto a 93 anni, Mons. Rolando Biancarelli (in una foto recente con il Vescovo Luciano), dopo una vita generosamente spesa al servizio degli altri. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa di San Francesco. Ordinato sacerdote il 9 aprile 1955 dal vescovo monsignor Beniamino Ubaldi, ha servito la chiesa eugubina quale vice rettore del seminario vescovile, canonico e parroco della cattedrale, canonico penitenziere, assistente dell’Azione Cattolica, vicario generale con il vescovo monsignor Cesare Pagani (1972-1981) e, in ultimo, rettore di Santa Maria al Corso. Dopo le vicende legate all’"Oasi della Divina Provvidenza", sfociate nel 1996 in una notificazione pastorale inviata dal vescovo Bottaccioli ai fedeli della diocesi, si era ritirato a vita privata nell’abitazione di Fassia, che condivideva con don Pierangelo Belardi, scomparso all’inizio del giugno scorso.