Addetti logistica e corrieri diplomati

In un mercato in continua evoluzione, l’innovazione e l’efficienza rappresentano per Sda Express Courier, azienda del Gruppo Poste Italiane, la chiave per promuovere il cambiamento, per ottimizzare i processi e sviluppare prodotti e servizi che soddisfino le aspettative e le esigenze dei Clienti, confermandosi il partner ideale nella gestione della logistica e della distribuzione, in Italia e nel mondo. Quali figure si ricercano? Addetti alla logistica che vogliano intraprendere un’esperienza operativa in ambito corriere espresso e che vogliano gestire attività di magazzino (piking, caricoscarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce) assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi. Principali attività: fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti;

assicurare la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi.

Requisiti: diploma con votazione minima 70100;

disponibilità a lavorare su turni (soprattutto notturni);

collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. Sede di Lavoro: principalmente regioni del Centro-Nord Italia, Umbria compresa. Cosa viene offerto: inserimento con contratto a tempo determinato, CCNL della logistica, trasporti e spedizioni merci all’interno di SDA Express Courier. Per ulteriori informazioni, o per inviare la propria candidatura si consulti il sito dedicato, o anche la pagina Facebook dell’Informagiovani. Scadenza per fare domanda 31.12.