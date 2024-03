Acli di Osteria del Gatto. Rinnovato il direttivo

FOSSATO DI VICO - Il circolo Acli di Osteria del Gatto ha rinnovato il consiglio direttivo della popolosa frazione fossatana. Presidente è stato eletto all’unanimità Luca Brugnoni. Gli altri incarichi sono stati così assegnati: vicepresidente è Domenico Pallucca; responsabile dell’amministrazione Fabrizio Paciotti; segretaria Veronica Masino. Ne dà notizia l’altro attivissimo circolo aclista fossatano, chiamato col motto benedettino "Ora et labora", guidato dal presidente Francesco Pascucci (nella foto); che dice: "Auguriamo al presidente e ad ogni componente del nuovo direttivo un grande in bocca al lupo, confidando in rapporti proficui di collaborazione e sinergia nell’ottica di un miglioramento del tessuto sociale del fossatano". In tale contesto, il circolo Ora et Labora aps, in collaborazione con i circoli della zona eugubino-gualdese, organizza un pubblico incontro sul tema: "L’autonomia regionale differenziata. L’Italia non si taglia", in calendario per giovedì 7 marzo alle 17:30 presso i locali delle Acli di Osteria del Gatto, in piazzale Alessandro Volta. I lavori si aprono con i saluti istituzionali di Alessandro Moretti, presidente provinciale delle Acli di Perugia; a seguire gli interventi dei relatori: Antonio Russo, vice presidente nazionale delle Acli con delega alla coesione territoriale, e di Franco Ciliberti, già deputato; modererà il prof. Mario Tosti, ordinario di storia moderna presso l’Università di Perugia.

A.C.