Accordo sul bilancio tra sindacati e Comune

UMBERTIDE - C’è l’accordo coi sindacati sul bilancio. Rimangono invariate le tariffe dei servizi della mensa scolastica, dell’asilo nido comunale e del trasporto scolastico; mantenuta un’addizionale Irpef progressiva con la fascia di esenzione a 13 mila euro.

"Nel 2025 si prevede l’inaugurazione delle nuove scuole di Niccone, Verna e Calzolaro. Gli investimenti proseguiranno con la riqualificazione di piazza Michelangelo per 290mila euro e con i lavori del nuovo asilo nido comunale per 2,5 milioni che sarà costruito al fianco della scuola dell’infanzia Monini. Si verrà così a creare un unico polo scolastico da 0 a 6 anni", si legge in una nota condivisa.

Proseguiranno anche gli investimenti inerenti il Pnrr. Previsto nel 2025 il potenziamento dell’ufficio tributi. Sindacati e Comune hanno condiviso "la necessità di porre attenzione alla profonda crisi che sta interessando il settore metalmeccanico, in particolare l’automotive", così come è stato condiviso l’obiettivo di portare avanti "iniziative di sostegno e diritto alla salute e di rafforzamento dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali".