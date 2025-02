Accoltellato alla gamba. Titolare del kebab aggredito

ORVIETO Un episodio di violenza sul quale stanno indagando i carabinieri perché è ancora poco chiaro. E’ quello avvenuto a Orvieto scalo e denunciato ieri mattina ai militari da parte di un cittadino pakistano, titolare di una kebaberia nel quartiere. L’uomo è stato aggredito e ferito con una coltellata ad una gamba. La lesione è stata fortunatamente leggera; medicato in ospedale gli sono stati assegnati pochi giorni di prognosi, ma la vicenda presenta ancora una dinamica da approfondire. Il ferito non avrebbe indicato l’aggressore, probabilmente affermando di non conoscerlo. La denuncia sarebbe stata infatti presentata contro ignoti. Il ferimento sarebbe tuttavia avvenuta nella zona dove si trova la pizzeria di kebab e si ritiene che sarebbe da ricondurre a contrasti esistenti in seno alla comunità straniera i cui membri vivono quasi tutti ad Orvieto scalo. Risalire all’identità dell’aggressore non dovrebbe essere molto difficile e infatti i carabinieri stanno mantenendo un totale riserbo sull’accoltellamento, perché il responsabile potrebbe presto essere identificato e rintracciato. L’episodio ha destato un certo allarme tra i residenti che stanno assistendo ad una progressiva trasformazione del quartiere, che è ormai diventato quello più problematico dal punto di vista della sicurezza. A destare preoccupazione è soprattutto la zona dei giardini pubblici, accanto al Borgo, e quella del parcheggio della Pace dietro alla stazione ferroviaria.