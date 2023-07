Accoltellato 17enne perugino a Riccione: notte di terrore

Riccione, 10 luglio 2023 – L’altra faccia della Notte Rosa. Numerosi gli interventi fatti dalle forze dell’ordine nel fine settimana, migliaia le persone identificate. Uno degli episodi più gravi la lite finita nel sangue a Riccione. È accaduto sabato notte, intorno alle 3, in piazzale Curiel. Stando a una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto tra alcuni giovanissimi.

All’improvviso uno di loro ha tirato fuori un coltello e colpito un turista 17enne, residente a Perugia. Sul posto i sanitari del 118: dopo avergli prestato le prime cure l’hanno portato all’ospedale ’Bufalini’ a Cesena. Per fortuna il giovane non è in pericolo di vita, ma dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Sull’aggressione indagano ora la polizia locale e i carabinieri di Riccione.

Nel corso del weekend i militari hanno identificato un migliaio di persone a Riccione, di cui tantissimi minorenni, e controllato 230 tra auto e moto.

Una ventina i denunciati. Tra loro anche un 17enne , sorpreso a rubare in un supermercato di viale Ceccarini: nella fuga ha tentato di disfarsi di alcuni grammi di hashish che aveva con sé. Una ragazza, anche lei minorenne, è stata denunciata perché trovata con due coltelli addosso. Denunciati anche due minorenni nordafricani per aver rubato un telefonino e un monopattino ad alcuni coetanei alla stazione di Riccione.

Nei guai poi anche due giovani di 25 e 27 anni, accusati di aver portato via 500 euro dalla cassa di un autolavaggio, due quarantenni sorpresi alla guida di un furgone rubato, un 32enne per il furto di carte da gioco presso una tabaccheria, e ancora due nordafricani di 18 e 20 anni beccati mentre tentavano di rubare una bicicletta, denunciati anche per aver fornito generalità false al momento dell’identificazione. Tre le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, 10 quelle segnalate alla Prefettura perché beccate a fare uso di droghe.