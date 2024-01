Accessi alla biblioteca i numeri sono buoni. Gli utenti? Oltre duemila

Numeri molto positivi per gli accessi alla biblioteca di Allerona. Nell’Orvietano dopo la biblioteca di Orvieto le altre per numero di utenti sono le biblioteche di Allerona con 2.053 accessi, Castel Giorgio con 984, Baschi con 246 e Castel Viscardo con 179. Quello di Allerona è un numero elevatissimo considerando che il Comune ha una popolazione di circa 1.765 abitanti compresi gli anziani e i bambini che sicuramente non utilizzano questa metodologia di lettura. "È davvero motivo di orgoglio – affermano dalla biblioteca di Allerona – vedere quanti siano i lettori e i fruitori di questa piattaforma che il personale della biblioteca non smette mai di pubblicizzare presso i propri utenti ed anche presso gli alunni e studenti delle scuole. Allerona è dal 2019 insignita dal titolo di ‘Città che legge’, riconoscimento attribuito dal Centro per il Libro e la Lettura, che è un istituto autonomo del Ministero dei beni culturali che agisce in intesa con l’Anci".