Abusi sessuali su minore. Deve scontare dieci anni

Dieci anni per violenza sessuale aggravata su minore. Tanto dovrà scontare il trantaseienne di origini romene arrestato dai Carabinieri della Stazione di Foligno, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia, con il quale è stata disposta la custodia in carcere per l’uomo. Si tratta di una condanna definitiva per il reato commesso a Spoleto nel 2011 e nel 2012. Stando alle date fornite, i fatti si sono verificati quando l’uomo aveva poco più di vent’anni.

I militari lo hanno rintracciato a Foligno, la sua nuova città di residenza, e dopo le attività di rito hanno provveduto ad associarlo presso la casa circondariale di vocabolo Sabbione a Terni, tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria, dove dovrà scontare la pena.

Oltre ai dieci anni di carcere, il trentaseienne è stato condananto anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e da ogni incarico ove siano presenti minori o che riguardino essi.

Un pena accessoria che viene inflitta anche nel caso la condanna sia inferiore ai due anni: per reati sessuali, infatti, vige il principio dell’obbligatorietà.

Alessandro Orfei