Aboca Spa riceve 50 milioni da Intesa Sanpaolo per investimenti sostenibili

PERUGIA - Un finanziamento di 50 milioni di euro da Intesa Sanpaolo con Garanzia Futuro di Sace in favore di Aboca Spa, l’azienda con sede a Sansepolcro che è leader in Italia e in Europa nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative e biodegradabili a base di complessi molecolari naturali. La cospicua somma diventa un passo significativo per il piano di investimenti 2024-2025 di Aboca, con particolare riguardo agli investimenti relativi alle filiere strategiche di Garanzia Futuro di Sace come agroindustria e farmaceutica. Un piano che mira a migliorare i processi di ricerca scientifica, di produzione agricola e industriale e la sostenibilità ambientale con particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie, alla formazione professionale e al perfezionamento del business. Gli investimenti saranno rivolti all’ulteriore efficientamento della capacità produttiva, coinvolgendo in primis lo stabilimento umbro ubicato a Pistrino di Citerna.

Inoltre, sono previsti interventi It con l’introduzione dell’intelligenza artificiale e l’ulteriore digitalizzazione dei processi interni. In parallelo sono previsti anche investimenti immobiliari nel centro direzionale. Aboca opera da oltre 40 anni nel settore della salute, creando prodotti naturali e biodegradabili per la cura della salute. Il modello di business è fortemente integrato, con un ciclo produttivo verticalizzato che parte dalla coltivazione biologica con oltre 1700 ettari situati in Toscana e Umbria, per poi passare alla fase di trasformazione e produzione nelle unità produttive aziendali. Come società benefit, Aboca ha inserito all’interno del proprio statuto finalità di beneficio comune: dalla promozione di salute e benessere delle persone, all’utilizzo e diffusione di pratiche che rispettano e migliorano l’ambiente e la biodiversità, alla ricerca e sviluppo di complessi molecolari naturali e scientificamente evoluti, fino alla creazione di nuovi modelli di filiera basati sulla condivisione dei valori, al sostegno dello sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità in cui la società opera oltre alla valorizzazione dei dipendenti per lo sviluppo del loro potenziale.

"Dobbiamo ringraziare Intesa Sanpaolo e Sace – ha dichiarato Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca Spa – e questa operazione ci permette di sostenere con ancora più forza il nostro sviluppo". Soddisfazione anche da parte di Intesa Sanpaolo, espressa da Tito Nocentini, direttore regionale per Toscana e Umbria.