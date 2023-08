Abbattuta Look Amazing a Foligno dopo caduta ad Ascoli: Enpa denuncia

È stata abbattuta Look Amazing, la purosangue inglese di otto anni caduta domenica nel corso della Quintana di Ascoli Piceno. L’animale, cavalcato dal faentino Nicholas Lionetti, stava affrontando l’ultima curva, detta del Cassero, quando entrambi sono precipitati a terra, rovinando sulla pista del Campo dei giochi dello Squarcia, dove si è disputato il torneo cavalleresco vinto dal cavaliere ascolano Lorenzo Melosso per Porta Romana. Look Amazing non è certo una sconosciuta alla Quintana di Foligno. In sella a lei, Lorenzo Melosso (che a Foligno difende i colori del rione Badia) aveva vinto la sua prima quintana folignate, quella del giugno 2022, proprio con il Badia. I sanitari della clinica veterinaria di Teramo hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma la frattura all’anteriore destro a Look Amazing è risultata non recuperabile per cui, in accordo con il proprietario Massimiliano Ferri, la scuderia Isola Azzura di Foligno e la commissione veterinaria della giostra ascolana, è stato deciso di procedere per questioni umanitarie.

"Ciao Look, te ne sei andata così, di corsa, quasi senza salutare. Anche ieri, come a Foligno, hai voluto dimostrare che eri una vera fuori classe (come ce ne fosse ancora bisogno), una vera guerriera fiera ed elegante, una bellissima e orgogliosa puro sangue che su quel campo non sapeva solo volare, ma sapeva far sognare chiunque. Addio amica nostra, rimarrai sempre nei nostri cuori! Un augurio a Nicholas Lionetti perché possa guarire al più presto", ha scritto il Rione Badia sui social. Sottoposto ad accertamenti all’ospedale Mazzoni di Ascoli, a Lionetti è stata invece diagnosticata una frattura composta alla scapola destra.

Da valutare eventuali danni ai legamenti per cui è complessivamente a rischio la sua presenza al Torneo cavalleresco di San Clementino che si correrà a Servigliano il 20 agosto prossimo: Lionetti è il cavaliere del rione Porta Navarra. Ma Nicholas Lionetti è un cavaliere in corsa anche alla Quintana di Foligno, dove corre per il rione Pugilli, dal quale è arrivato l’augurio di pronta guarigione. Ma sopo l’abbattimento di Look Amazing sono coppiate anche le polemiche ed è arrivata anche la denuncia dell’Enpa (Ente nazionale di protezione animali), che sottolinea come un cavallo sia rimasto ucciso di recente anche durante le prove della Giostra della Quintana di Foligno.

Il riferimento è all’incidente del 2 luglio quando durante le prove libere Massimo Gubbini è rovinosamente caduto, ferendosi gravemente, e l’incidente è costato la vita al cavallo che in quel momento stava provando in pista.