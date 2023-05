A Terni solo le briciole Lo certifica la Camera di Commercio

In provincia di Terni solo le briciole delle assunzioni da parte delle imprese culturali e del turismo dell’Umbria. L’ennesimo dato decisamente negativo sull’andamento occupazionale ed economico del territorio provinciale lo fornisce la Camera di Commercio regionale. "Nel complesso le assunzioni da parte imprese culturali e creative e quelle del turismo a vocazione culturale rappresentano in Umbria nel 2022 il 15,8% delle assunzioni complessive dei settori industria e servizi, contro il 12,4% della media nazionale, ma c’è un forte sbilanciamento a livello provinciale: 19,6% in provincia di Perugia e solo 2,7% in quella di Terni", fa sapere l’ente camerale. "Il tutto emerge dal volume ‘Imprese e professioni culturali e creative, 2022’ del Sistema informativo Excelsior – spiega ancora l’ente _ , realizzato da Unioncamere e Anpal in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne". "Nel 2022 le imprese culturali e creative dell’Umbria hanno programmato l’assunzione di 2.560 lavoratori (2.180 in provincia di Perugia e 380 in quella di Terni), il 4,2% della domanda di lavoro complessiva delle imprese dei settori industria e servizi della regione. Più in dettaglio 4,6% in provincia di Perugia e 2,7% in quella di Terni", informa ancora la Camera di Commercio.