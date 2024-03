A Sebastiani il “Melvin. Jones Fellow”

GUBBIO – In occasione della recente visita del Governatore del distretto 108, Michele Alessandro Martella, svoltasi al Park Hotel Ai Cappuccini, il Lions Club Gubbio ha conferito al socio Fernando Sebastiani (nella foto) il “Melvin Jones Fellow”, il più alto riconoscimento Lionistico. Ampiamente meritato per le molteplici iniziative e la sua instancabile e preziosa attività nel settore della comunicazione. A lui si devono l’impegno costante e la passione con cui ha testimoniato e documentato momenti fondamentali, per il club e la comunità cittadina. Ha consentito al club di portare avanti progetti pluriennali come "Progetto Africa", per la costruzione di scuole e pozzi in Burkina Faso, “Premio Giorgio Gini”, “Colora con i fiori la tua città”, stimolando enti e cittadini ad abbellire luoghi privati e pubblici. Premio meritatissimo e congratulazioni doverose.