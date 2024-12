A Pietralunga vietati i “botti“: "Provocano disagi e smog"

PIETRALUNGA “No botti, si party“ è lo slogan che descrive le festività a Pietralunga, primo comune in Umbria ad adottare provvedimenti che prevedono il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio sonori fino a dopo l’Epifania. È tutto scritto in una delibera, la numero 11 emessa il 28 novembre a firma del sindaco Francesco Rizzuti. Nel sottolineare che intensificazione "dell’uso di fuochi d’artificio, petardi, e altri articoli pirotecnici provocano disagi e rischi alla cittadinanza disturbo alla quiete pubblica, stress e reazioni incontrollate agli animali domestici e selvatici e incremento dell’inquinamento acustico e atmosferico", nell’ordinanza si evidenzia la possibilità di ricorrere a "fuochi d’artificio silenziosi o a basso impatto acustico". Il divieto è nel periodo compreso tra il primo dicembre e il 10 gennaio 2025: per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 euro a 500 euro. Per le festività è stato messo a punto un calendario ricco di eventi.