"A Lugnano serve la nuova rotatoria"

"Un impegno concreto da parte della giunta comunale a presentare alla Provincia una richiesta ufficiale per la realizzazione della rotatoria nell’incrocio tra i due tratti della Strada Provinciale 104 di Bivio Lugnano": lo chiedono in un documento gli esponenti della Lega Valerio Mancini e Giorgio Baglioni. All’amministrazione anche la richiesta di adoperarsi per ottenere un incontro con la Provincia e sollecitare l’inserimento dell’opera nel piano degli interventi viari, valutando anche possibili cofinanziamenti.