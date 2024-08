A Ferragosto aperti tutti i luoghi della cultura

PERUGIA – Nei giorni di Ferragosto, da domani a domenica, i 14 luoghi della cultura statali dell’Umbria resteranno aperti al pubblico, con tariffazione ordinaria: sarà possibile visitare aree archeologiche, musei parchi e giardini, castelli, rocche e la Galleria Nazionale dell’Umbria anche grazie al biglietto unico di 15 euro, valido fino al 6 ottobre. Non solo, oltre al patrimonio permanente, l’offerta si arricchisce con gli interventi d’arte contemporanea della grande esposizione ‘diffusa’ “La Sottile Linea d’Umbria“.

Oltre alle aperture, sono anche organizzate visite guidate e iniziative speciali. L’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone propone venerdì alle 17.30 una visita guidata ai depositi con Elisa Laschi e la direttrice Maria Angela Turchetti, domenica alle 10 una visita guidata al cantiere di restauro e alle 11 alla mostra “Notizie Mendaci...come al solito” con gli artisti Auro e Celso Ceccobelli. A Villa del Colle del Cardinale giovedì 15 ci sono visite guidate alle 11 e alle 17.

Il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto propone oggi l’apertura straordinaria dalle 8.30 alle 19.30 e alle 10.30 un laboratorio di argilla e caccia al tesoro per bambini. Al Museo Paleontologico “Boldrini“ di Pietrafitta giovedì ci sono alle 10.30 e alle 16.30 visite guidate in inglese e in italiano mentre a Palazzo Ducale di Gubbio giovedì alle 17.30 c’è la visita guidata “Ferragosto a Palazzo” e al Parco archeologico del Teatro Romano c’è oggi l’apertura straordinaria ( 9-13 e 15-19)

Sempre aperti in questi giorni sono la Galleria Nazionale dell’Umbria, il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia, il Tempietto sul Clitunno a Campello, la Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato a Spoleto, il Museo archeologico Nazionale e Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo a Orvieto, Palazzo Bufalini a San Giustino e l’Area archeologica di Carsulae.