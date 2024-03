A difesa del territorio. Gli ’angeli’ di Citerna

CITERNA – Nel territorio comunale di Citerna è attivo ormai da qualche anno il Gruppo di Protezione Civile - guidato dal presidente Luigi Manfroni, affiancato dal vice Carlo Paladino - raggruppa numerosi soci e volontari che già si sono impegnati sul campo nel periodo della pandemia, a favore della popolazione in svariati servizi. "L’idea di dare vita a questa associazione nasce nel 2019, nell’anno seguente circa 40 soci frequentano lo specifico corso ufficiale di formazione per ottenere la qualifica di operatore volontario attivo di Protezione Civile. Da quel momento inizia il percorso che porta alla costituzione ufficiale del Gruppo di Citerna", si legge in una nota.

Oggi il gruppo è legalmente riconosciuto dal comune e dalla Regione ed è inserito nell’organigramma della Protezione Civile Nazionale. Tra gli obiettivi che sono stati conseguiti ci sono anche la costituzione della sede operativa nella palazzina dei Servizi Sociali di Pistrino, l’acquisto del mezzo mobile che permette la presenza operativa e preventiva sul territorio, il conseguimento della qualifica di operatore antincendio, la frequentazione del corso Blsd oltre all’acquisto dei vari presidi, anche tecnici e, grazie a una donazione l’acquisto di un container adibito a magazzino. Nel gruppo locale -oltre al presidente Manfroni e al vice Paladino- il segretario è Sante Giombi e il tesoriere Anna Taschini. I soci: Domenico Boncompagni, Massimo Calzoni, Simone Giombi, Gianluca Mari, Marcello Meozzi, Giorgio Milli, Marco Ravarelli, Nunzio Romano ed Emanuele Silveri. Il gruppo comunale di protezione civile è aperto a chiunque voglia rendersi disponibile a dare il proprio contributo sia come semplice socio che operativo.