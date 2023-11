A Castel del Piano una nuova ’fontanella’

E’ stata inaugurata a Castel del Piano la decima “Fonte Urbana” del territorio comunale, l’impianto di erogazione di acqua naturale e refrigerata a cura di Umbra Acque e Comune. Presenti alla cerimonia il sindaco Andrea Romizi, sessore all’ambiente Otello Numerini, Franco Parlavecchio membro del Cda di Umbra Acque, Andrea Vitali (dirigente di UA), il consigliere comunale Riccardo Mencaglia e il parroco di Castel del Piano Don Francesco Buono. Attraverso l’app Waidy è possibile geolocalizzare la casa dell’acqua più vicina ed avere informazioni sul percorso per raggiungerla oltre che sull’acqua erogata. Ogni fontanella eroga acqua naturale e gassata, refrigerata, al costo di 5 centesimi per ogni litro e mezzo e rimane in funzione tutti i giorni dalle ore 7:00 alle 23:00; nelle ore notturne il distributore procede alla sanificazione automatizzata dell’impianto. Una volta al mese Umbra Acque preleva l’acqua dalle case ed effettua le analisi per verificare che tutti i parametri siano conformi alla legge e che, dunque, l’acqua sia sicura e buona da bere. Per acquistare la chiavetta per usufruire della fontanella è possibile rivolgersi all’Aps Tre Torri che ha sede di fronte al piazzale dove si trova Fonte Urbana.