A Benedetti. Valentini la Lex Spoletina

SPOLETO – L’avvocato, ex parlamentare Domenico Benedetti Valentini (foto) è il vincitore della Lex Spoletina 2023. Il presidente dell’Associazione Amici di Spoleto onlus, Candia Marcucci, con il presidente della Fondazione Carispo, Dario Pompili, consegna la Lex Spoletina 2023 in una cerimonia oggi alle 10.30 nel Salone d’Onore del Palazzo Leti Sansi. Il riconoscimento è stato attribuito con delibera unanime del Consiglio direttivo dall’Associazione Amici di Spoleto a Domenico Benedetti Valentini, "per aver rappresentato a tutti i livelli le istanze della città di Spoleto e per il suo determinante impegno a promozione di tutte le principali Istituzioni del territorio". Benedetti Valentini, nato a Spoleto nel 1946, si laurea in Giurisprudenza e in Scienze politiche presso l’Università di Perugia. Avvocato, è stato eletto parlamentare dal 1994.