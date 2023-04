“50& Più“ Quando le arti fanno spettacolo Pittura, musica, danza e teatro in centro

A movimentare gli appuntamenti del centro storico ci pensa anche la manifestazione “50&Più Perugia in arte“ aperta fino a sabato alla ex Borsa merci di via Mazzini. Così il Centro Alessi si trasforma in un contenitore delle arti: pittura, ma anche poesia, teatro, danza, musica, fotografia, origami. L’edizione 2023 è piena di novità, tra cui la sezione “emergenti” con la partecipazione fuori concorso di Michela Vitoni una promettente pittrice di Assisi. "Questa presenza – dicono gli organizzatori Giancarlo Acciaio e Marco Caccinelli - rappresenta l’apertura della manifestazione alle giovani generazioni di artisti, con numerosi interpreti. E proprio a loro nelle future edizioni sarà riservato uno spazio speciale. Il concorso, inoltre, è abbinato ad una serie di eventi “Le Arti si Incontrano” con intermezzi di danza, poesia, teatro, musica". Un’altra novità, il coinvolgimento degli operatori dell’acropoli rappresentati dal Consorzio Perugia Incentro.

Gli appuntamenti: oggi l’arte degli origami con Roberta Marconi; domani Melina Mourino e Luis Cappelletti in sabor a tango; venerdì Franco Prevignano parlerà degli scatti dell’amico Mimmo Rossi, il fotografo di Umbria jazz; sabato Giorgio Acciaio regala intermezzi strumentali al sassofono. L’assessore Luca Merli ha sottolineato che si tratta di "una manifestazione che fa bene alla città e, dunque, all’intera comunità composta da cittadini, commercianti e turisti. Per questa ragione - conclude - abbiamo sposato fin da subito l’iniziativa che supportiamo in ogni modo possibile".

Silvia Angelici