35enne arrestato per violenza a carabiniere a Terni

I carabinieri hanno arrestato un 35enne per violenza e lesioni a pubblico ufficiale: un militare ha riportato ferite guaribili in dieci giorni nel corso di una colluttazione dopo un tentativo di fuga. Una pattuglia nel nucleo radiomobile è intervenuta nella zona di Papigno dove era stata segnalata una lite familiare. Sul posto è stato identificato il 35enne che, riferisce l’Arma, in stato di evidente alterazione voleva entrare nell’abitazione dei genitori, minacciandoli più volte. All’improvviso, durante il controllo, l’uomo si è dato alla fuga ma è stato raggiunto da un carabiniere, con il quale è scattata una colluttazione. In questo contesto il militare, strattonato e spinto a terra, è rimasto ferito, con una prognosi di guarigione, come detto, di dieci giorni. Il 35enne è stato anche trovato in possesso di una dose di cocaina e quindi accompagnato negli uffici del comando provinciale. Arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, all’esito della direttissima è stato rimesso in libertà dal giudice con il divieto di dimora nel territorio comunale di Terni.