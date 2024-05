25 Famiglie in lista

ORVIETO Venticinque le famiglie in lista di attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Un elenco che tiene conto delle disponibilità di case pubbliche e delle richieste presentate. I numeri scaturiscono dalla graduatoria definitiva del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi relativi al 2023. Cinquanta domande presentate, di cui 38 provvisoriamente accolte e 12 escluse. A breve verrà predisposto l’avvio delle assegnazioni e la materiale consegna delle chiavi delle case popolari alle famiglie aventi diritto. Le assegnazioni saranno effettuate sulla base delle attuali disponibilità, nello specifico 13 alloggi, come disposto dalla comunicazione fatta al Comune dall’Ater relativa agli alloggi per gli immobili pronti per la locazione, salvo eventuali ulteriori alloggi che l’Ater affiderà al Comune a seguito di ristrutturazioni e prendendo in debita considerazione le percentuali preliminarmente riservate alle emergenze abitative. La questione delle ’case popolari’ è però strettamente collegata al finanziamento da sei milioni che la Regione, in particolare l’assessore Enrico Melasecche, aveva messo a disposizione tramite l’Ater del Comune. Un finanziamento che avrebbe consentito la realizzazione di trenta alloggi pubblici, cioè l’azzeramento delle liste di attesa. Melasecche avrebbe indicato come possibile destinazione dell’investimento la ex caserma Piave mentre la Giunta comunale ha decisamente escluso questa possibilità.

Cla.Lat.