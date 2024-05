"CreaVivamente Perugia Città inclusiva": quando a vincere sono i valori dello sport

Perugia, 22 maggio 2024 - La forza dello sport si vede nell'agonismo e nelle vittorie, ma anche nei valori che trasmette. Di sicuro, la II edizione di “CreaVivamente Perugia Città Inclusiva” ha vinto un sacco di medaglie. La manifestazione di sport inclusivo, patrocinata dal comune di Perugia, ha portato gioia, festa ed entusiasmo al palazzetto comunale e al circolo Arci di sant'Erminio.

Ad aprire i lavori, gli organizzatori Gabriele Bartolucci, Fabio Peccini per ASD Viva e Massimo Catarinucci (vice presidente Cip Regionale), presenti tra gli altri Domenico Ignozza (presidente Coni regionale) e Patrizia Arbato, direttore dei servizi sociali del Tribunale dei minori di Perugia, che da anni collabora con Asd Viva con il progetto “nuove abilità in movimento”. Iniziativa che ha portato la testimonianza di come lo sport possa accompagnare i ragazzi e le ragazze nei percorsi educativi di crescita.

Un’alleanza virtuosa quella tra le associazioni e la tante Federazioni sportive che sono intervenute con i propri tecnici per proporre sport individuali e di squadra (tennistavolo, scherma, mini tennis, boxe, baskin, pallamano in carrozzina, calcio, bocce, tiro con l’arco, freccette, sport tradizionali) ai giovani presenti con particolare attenzione alle persone in condizione di disabilità.

Ad animare la giornata anche delegazioni di istituti scolastici, associazioni del terzo settore e centri diurni. "La sorpresa - raccontano Bartolucci, Peccini e Catarinucci - è stata fatta dal presidente onorario Fpi Franco Falcinelli che è intervenuto con atleti della Nazionale Italiana di Boxe (maschile e femminile) e ha portato come ospite d’onore Patrizio Oliva pluricampione mondiale ed Olimpico che ha ribadito l’importanza dello sport sprattutto per affrontare situazioni esistenziali difficili. Il ringraziamento degli organizzatori ai compagni di viaggio: azienda Umbra Farchioni 1780, Fondazione Mazzola, Simec Sas e all’ente di promozione sportivo.