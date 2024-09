Corso di autodifesa: ex poliziotto insegna le tecniche del Krav per sentirsi più sicure

Perugia, 20 settembre 2024 - Donne più sicure: arriva il corso di autodifesa (c'è tempo fino alle 12 del 18 ottobre per iscriversi). L'iniziativa è promossa dal Centro per le Pari Opportunità della Regione, in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Obiettivo: fornire strumenti pratici e comportamentali utili per affrontare situazioni di pericolo e potenziare la fiducia in sé stesse. Il corso è rivolto a un massimo di 150 donne residenti o domiciliate nella Regione Umbria, con un’età minima di 18 anni. Sarà obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per poter partecipare. Il corso si tiene a Perugia e Terni e sarà strutturato in più edizioni, a partire da novembre. Ogni edizione del corso avrà una durata di 8 ore, suddivise in 4 incontri di 2 ore ciascuno. Le lezioni saranno tenute da Mario Benedetti, ex poliziotto e istruttore federale di Krav Maga, affiancato da collaboratori certificati.

Tempi e modi: saranno affrontati tre moduli principali. Aspetti psicologici: gestione del disagio e della paura per permettere alle partecipanti di affrontare situazioni di pericolo in modo consapevole. Gestione delle reazioni: come controllare le reazioni fisiche e mentali in situazioni di stress; tecniche di autodifesa: basate sul Krav

Il bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale del Centro per le Pari Opportunità (www.centropariopportunita.regione.umbria.it). Info 075/5046905 – 6906 – 6901.