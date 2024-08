"Correte ci sono i ladri": poliziotto allerta i colleghi. Sventato furto in un condominio

Perugia, 9 agosto 2024 - Due topi d'appartamento sono stati arrestati all’interno di un condominio a San Mariano (Corciano) poco primo di mettere a segno il colpo. Si tratta di un 48enne e di un 28enne georgiani. I due stavano infatti forzando la porta di un'abitazione quando si sono trovati i poliziotti alle spalle.

A permettere l’arresto in flagranza è stato un poliziotto che vive in quel palazzo e che aveva notato i due, prima, all’esterno dell’edificio, e, poi, all’interno del condominio. Da qui l’allarme e l’intervento dei colleghi.

I malviventi sono stati trovati in possesso di cacciavite, torcia, filo di nylon, bomboletta di olio lubrificante e lastra di alluminio. Il kit dei ladri è stato sottoposto a sequestro al pari dei materiali trovati all’interno dell’auto, che avevano parcheggiato davanti al condominio e dove era presente una cassetta di attrezzi da lavoro, utilizzati per lo scasso. Secondo gli accertamenti, i due avevano già tentato nei giorni scorsi di compiere furti nel condominio di San Mariano. Dall’esame della banca dati, infine, è emerso che il 48enne era stato espulso dall’Italia ed era rientrato illegalmente. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto in concorso e il più adulto anche per il reato di ingresso irregolare in Italia.