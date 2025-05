Camion della Gesenu perde olio. Imbrattato tutto il centro storico

Perugia, 20 maggio 2025 - Ci risiamo, un camion della Gesenu, l'azienda che si occupa della gestione dei servizi di nettezza urbana, questa mattina ha perso olio dal motore e ha devastato tutta la pavimentazione del centro storico. L'autista, infatti, si è accorto troppo tardi del guasto, tanto che da viale Indipendenza, dove è iniziata la perdita, fino a salire verso la fontana di piazza IV Novembre, l'asfalto è tutto una scia di olio nero e appiccicoso.

Perugia, la pavimentazione di corso Vannucci imbrattata dall'olio (Crocchioni)

L'olio ha imbrattato non solo il centralissimo corso Vannucci e parte di piazza IV Novembre ma anche diverse vie laterali, a partire da via Mazzini a via dei Priori. Gli uomini della Gesenu e alcuni operai del cantiere comunale si sono messi subito al lavoro per rimuovere la sostanza viscida dai lastroni delle strade. Hanno usato, scope, materiale chimico e tecniche di idropulitura, ora si spera anche nell'aiuto della pioggia, vista la quantità della perdita. L'incidente ha causato disagi ai passanti, ai negozi, e soprattutto ai locali all'aperto, dove tanti turisti sono stati costretti a consumare la colazione tra il trambusto dei camioncini addetti alla rimozione dell'olio che andavano e venivano tra i tavolini dei bar.

Tanti i cittadini indignati, "non è la prima volta che succede. Guardate come hanno ridotto il centro!". In tarda mattinata inoltre è previsto l'arrivo a Perugia del sottosegretario al Ministero dell'agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, che sarà a Palazzo dei Priori per la cerimonia di premiazione dell'Ercole Olivario. Questo trambusto non ci voleva.