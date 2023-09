Maltempo, allerta gialla su tutta l'Umbria

Perugia, 16 settembre 2023 - Il maltempo arriva anche sull'Umbria, arrivando a colpire tutta la regione. L'estate subisce dunque una forte battuta d'arresto in queste ore. Dal 16 settembre è scattata l'allerta meteo, con la Protezione civile che ha emesso contestualmente un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Attese precipitazioni sparse e diffuse, fenomeni che saranno accompagnati da rovesci temporaleschi anche di forte intensità. Attenzione alta dunque, su tutto il territorio regionale. Il Centro funzionale regionale di Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per temporali per la giornata sabato 16 settembre, e anche le prossime ore non promettono nulla di buono. L'ondata di forte maltempo con relativa allerta si estende anche a domenica 17 fino alla mezzanotte di lunedì 18 settembre.

Maurizio Costanzo