"Aldilàpp: vicino a loro". In Umbria l’app dei cimiteri: cosa è come funziona

Collescipoli (Tr), 3 luglio 2024 - "In questo cimitero trova i tuoi cari con aldilàpp: vicino a loro". Recita così il cartello pubblicitario fuori del cimitero di Collescipoli nel ternano. La foto del banner, nel giro di poche ore, diventa virale e oggetto di velata ironia, soprattutto tra le coppie e gli amici di vecchia data. Ma attenzione, anche se nell'era del web tutto può succedere, la app non va scambiata per un medium da sedute spiritiche o per collegarsi online con i propri defunti, bensì diventa uno strumento moderno per aiutare i vivi ad onorare meglio i propri defunti.

"L’innovazione digitale che parte dalla memoria: Aldilapp - si legge nel sito - permette di onorare i nostri cari defunti, prendersi cura delle strutture che li accolgono attraverso una rete di servizi collegati. Per restare vicini, anche se distanti". Ma ecco qualche esempio di come usare la app: ricercare il luogo di sepoltura di un defunto, inviare fiori sulla lapide, ordinare la pulizia di un sepolcro, accendere un cero virtuale, personalizzare biografia e foto profilo del caro estinto. L'inventore dell'app è un abruzzese, si chiama Enrico Massi. L'applicazione non ha niente di soprannaturale. "Si tratta semplicemente di un software, che attraverso un clic risolve problemi di natura pratica - riassume la home - e anche grazie al coinvolgimento con le attività commerciali del territorio diventa un mezzo per prendersi cura della tomba di famiglia".