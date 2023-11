Al Grifo non basta Seghetti, pari-beffa allo scadere

Pineto (Teramo), 18 novembre 2023 – Non è basta l’ennesimo gol del giovane Alessandro Seghetti. Non è servito a portare a casa la vittoria neanche dominare la partita e dare sempre l’idea di poter raggiungere il raddoppio. Il Grifo torna a casa con un punticino dalla trasferta di Pineto. Un pari amaro, una beffa atroce per la squadra allenata da Francesco Baldini, che era riuscita a sbloccare la difficile gara nel primo tempo con il giovane proveniente dalla Primavera biancorossa, alla sua quarta rete in campionato. Un gol da vero attaccante, quando al 34’ sul tiro di Vazquez, il portiere non trattiene, e irrompe Seghetti in scivolata e segna.

Ma una clamorosa dormita generale del Perugia, quando ormai i tre punti erano in cassaforte, hanno permesso al Pineto al terzo minuto di recupero di pareggiare con Gambale, che lasciato solo in area, ha insaccato di testa.

PINETO: 22 Tonti, 7 Volpicelli, 8 Germinario, 21 Lombardi, 23 De Santis, 27 Baggi (32′ st 82 Iaccarino), 28 Ingrosso (14′ st 9 Gambale), 29 Chakir (32′ st 11 Njambe), 30 Villa, 70 Teraschi (14′ st 19 Borsoi), 77 Foglia (14′ st 24 Evangelisti). A disp: 1 Mercorelli (GK), 36 Crilli (GK), 4 De Filippo, 6 Amadio, 14 Marafini, 17 Ruggiero, 20 Della Quercia, 32 Macario. All.: Daniele Amaolo

PERUGIA: 12 Adamonis, 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 6 Vulikic, 9 Vazquez (17′ st 21 Cudrig), 11 Seghetti (31′ st 20 Ricci), 16 Bartolomei, 25 Morichelli, 26 Santoro (31′ st 18 Acella), 28 Kouan (48′ st 24 Torrasi), 94 Mezzoni (17′ st 7 Paz). A disp: 22 Furlan (GK), 10 Matos, 15 Dell’Orco, 23 Lisi, 71 Bozzolan, 86 Giunti, 91 Souarè. All. Luciano Mularoni (Baldini squalificato)

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia (Simone Biffi di Treviglio e Roberto Allocco di Alba-Bra

RETI: 34′ pt Seghetti, 47′ st Gambale

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 575 spettatori (di cui 135 ospiti). Ammonito Mezzoni, Santoro, Teraschi, Iannoni, Volpicelli, Germinario,