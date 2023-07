Sammontana cresce e punta sulla sostenibilità

EMPOLI

Sammontana chiude in crescita il bilancio 2022 e punta ancora più forte sulla sostenibilità, con un progetto per intercettare i bisogni dei giovani disoccupati e un codice di condotta condiviso con la catena dei fornitori per la lotta agli sprechi e il rispetto dell’ambiente. Sono alcune delle novità svelate dall’azienda di gelati più famosa d’Italia (nella foto, l’amministratore delegato Leonardo Bagnoli) che ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita di 485 milioni di euro ma anche con il 9 per cento di emissioni di CO2 in meno.

Il fatturato atteso per il 2023 supera invece i cinquecento milioni di euro. Le sfide dell’azienda empolese, che peraltro sono già in atto, per il presente e per il futuro, guardano all’economia circolare, all’alleanza con la filiera e all’ampliamento degli stabilimenti.