Orgoglio amaranto, la serata serata “100 anni di storia, 1000 giorni al timone”

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Giovedì 25 gennaio al Teatro Pietro Aretino di via della Bicchieraia secondo appuntamento con la storia a tinte amaranto.

Dopo il successo di “Cosmilandia” i tifosi aretini faranno un balzo in avanti per tornare ai giorni nostri con la serata “100 anni di storia, 1000 giorni al timone”.

Al centro dell’evento, organizzato da Orgoglio Amaranto con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Arezzo, ci sarà l’attuale presidente Guglielmo Manzo, colui che si è trovato a vivere dal vertice della società, l’anno del centenario.

Grazie al contributo del giornalista Andrea Avato la serata si snoderà principalmente con un’intervista sul passato, il presente e soprattutto sul futuro della squadra che porta il nome di Arezzo in giro per l’Italia.

L’avvio della nuova proprietà pieno di speranze, i risvolti negativi, la crisi e la rottura con la piazza, il momento di svolta, l’entusiasmante promozione in serie C, la gestione attuale e i progetti in cantiere.

Sarà un’occasione per i tifosi di incontrare da vicino il presidente e porgli loro stessi le domande.

Nel corso dell’evento infatti ci sarà uno spazio dedicato alle curiosità e agli approfondimenti richiesti dai tifosi presenti in sala. Alla serata saranno presenti, e porteranno il loro contributo, il presidente di Supporters in Campo, Stefano Pagnozzi e il tifoso-imprenditore Marco Benedetti.

Per tutti l’appuntamento è alle 21, l’ingresso è libero fino a esaurimento post