Fiorentina e Pisa, ecco il calendario della Serie A 2025/26. Il cammino delle toscane: la diretta

Gli impegni europei influenzano il cammino della Fiorentina. Ci sarà alternanza casa-trasferta col Pisa

Le squadre che parteciperanno alla Champions League (Napoli, Inter, Atalanta e Juve) non potranno incontrarsi con quelle impegnate in Europa League (Bologna e Roma) e Conference (Fiorentina) nelle giornate numero 5, 22, 26, 29, 32 e 35, cioè quando sono previsti due turni consecutivi di competizioni Uefa. È, inoltre, prevista sempre prevista l'alternanza degli incontri in casa ed in trasferta Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino e Fiorentina e Pisa, con alcune eccezioni: a inizio stagione per le due toscane, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori previsti nei due impianti